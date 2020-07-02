Pasifik'te düğün çekimi yapmak isterken boğuluyorlardı

Pasifik'te düğün çekimi yapmak isterken boğuluyorlardı

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Bir çift Pasifik Okyanusu kenarında fotoğraf çekmek isterken, dalgalar tarafından okyanusa çekildiler.

Güney Kaliforniya'da gelin ve damat, düğün fotoğrafı çekimi için okyanus kenarına geldiler.

Çekim sırasında okyanus dalgalarının kayalara çarpmasıyla, Pasifik Okyanus'una çekilen çift az daha boğuluyorlardı.

YARDIMA CAN KURTARANLAR KOŞTU

Boğulan çifti gören can kurtaran ekipleri, hemen harekete geçerek gelinle damadın yardımına koştu.

Okyanus'un derin dalgalarına kapılan çift can kurtaranlar tarafından kıyıya çekildi.

Pasifik'te düğün çekimi yapmak isterken boğuluyorlardı VİDEO