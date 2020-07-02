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    Pasifik'te düğün çekimi yapmak isterken boğuluyorlardı

    Bir çift Pasifik Okyanusu kenarında fotoğraf çekmek isterken, dalgalar tarafından okyanusa çekildiler.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 04:21
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    Pasifik'te düğün çekimi yapmak isterken boğuluyorlardı #1

    Güney Kaliforniya'da gelin ve damat, düğün fotoğrafı çekimi için okyanus kenarına geldiler.

    Çekim sırasında okyanus dalgalarının kayalara çarpmasıyla, Pasifik Okyanus'una çekilen çift az daha boğuluyorlardı.

    YARDIMA CAN KURTARANLAR KOŞTU

    Boğulan çifti gören can kurtaran ekipleri, hemen harekete geçerek gelinle damadın yardımına koştu.

    Okyanus'un derin dalgalarına kapılan çift can kurtaranlar tarafından kıyıya çekildi.

    Pasifik'te düğün çekimi yapmak isterken boğuluyorlardı VİDEO

    Pasifik'te düğün çekimi yapmak isterken boğuluyorlardı #2

    Pasifik'te düğün çekimi yapmak isterken boğuluyorlardı #3

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