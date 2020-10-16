Paşinyan: Durum çok ciddi

Ermeistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çok fazla kayıp verdiklerini ve durumun ciddi olduğunu açıkladı.

Dağlık Karabağ’da ilan edilen insani ateşkesi hiçe sayarak, Gence’de sivil katliamı yapan Ermenistan ordusu cephede ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Ermeni ordusunun ateşkesi ihlal ettiği bildirilirken Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ateşkesi bozan Ermeni güçerinin Ağcabadi bölgelerine saldırdığı kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini önlediği ve Ermenistan güçlerine ciddi kayıplar verdirdiği belirtiliyor.

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek devam ettiği saldırılarda cephede uğradığı yenilgi ise bizzat başbakan tarafından dile getirildi.

"DURUM ÇOK CİDDİ"

Paşinyan, dün akşam televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Ermeni güçlerinin cephede ağır kayıplar verdiğini açıklayarak birliklerinin hem kuzey hem de güney yönlerinde geri çekilmek zorunda kaldığını itiraf etti.

Açıklamasında çatışmalardaki durumu 'Çok ciddi' olarak nitelendiren Paşinyan Ermeni güçlerine birlik çağrısı da yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise bu sabah yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın, Azerbaycan ordusu karşısında cephenin bazı yerlerinde geri çekildiğini ifade etti.

Bakanlık, Ağdere ile Ağdam ve Fizuli, Hadrut, Cebrayil bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini ifade etti. Açıklamada, Ermenistan’ın gece boyunca saldırmaya devam ettiği ve Azerbaycan Ordusu'nun karşılık vermesi üzerine bazı yerlerde Ermenilerin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

ERMENİ ASKERİ KAYIPLARININ BİLANÇOSU

Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni askeri birliklerinin saldırılarına verdiği karşılık sonucunda iki T-72 tankı, bir Tor-M2KM karadan havaya füze (SAM),dört BM-21 Grad MLRS, bir D-20, Bir D-30 ve iki D-1 top obüsünün yanı sıra düşmanın birkaç İHA ve askeri aracı imha edildi.

Azerbaycan'ın imha ettiği Ermenistan'a ait balistik füze sistemleri VİDEO

ERMENİLER YAKIT SIKINTISI ÇEKİYOR

Cepheden gelen bilgilere göre işgal altındaki topraklarda geçici olarak bulunan Ermenistan silahlı kuvvetleri ve teçhizatı ciddi şekilde tahrip edildi ve hasar gördü. Savunma Bakanlığı, Ermeni askeri birliklerinin askeri teçhizat ve yakıt sıkıntısı yaşadığını ifade edildi.