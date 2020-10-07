Paşinyan: Erdoğan, Türk imparatorluğunu yeniden kurmaya çalışıyor

Daily Mail, Ermenistan Başbakanı'nın Türkiye hakkındaki asılsız sözlerini paylaştı. Gazetenin haberinde, Osmanlı ve Kanuni'den söz edilirken, Erdoğan'ın Osmanlı politikalarına başvurduğu aktarıldı.

Azerbaycan ordusu karşısında aldığı ağır yenilgilerle neye uğradığını şaşıran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, büyük bir çıkmazın içine girdi.

Paşinyan, Ermenistan ordusunun cephede uğradığı bozgunun üstünü kirli propagandalarla örtmeye çalışıyor.

HADDİNİ AŞTI

Ermenistan Başbakanı, Türkiye ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki eylemlerinin "Ermeni soykırımının devamının bir parçası olduğunu" öne sürerek, Erivan'ın yaklaşık 30 yıldır işgal altında tuttuğu topraklar üzerindeki dikkatleri dağıtma çabasına girişti.

Açıklamasında haddini aşan Paşinyan, "Karşılaştığımız şey, bir Azeri-Türk uluslararası terör saldırısıdır." sözlerini sarf etti, Ermenistan ordusunun PKK/YPG'li teröristlerle iş birliğini örtbas etmeye çalıştı.

"TÜRK İMPARATORLUĞUNU YENİDEN KURMA POLİTİKASI"

Türkiye'yi Dağlık Karabağ'da "çatışmayı teşvik ve tahrik etmekle" suçlamaya kalkan Paşinyan, "Benim için hiç şüphe yok ki bu, Türk imparatorluğunu yeniden kurma politikasıdır." iddiasında bulundu.

İNGİLİZ GAZETE, OSMANLI'YI YAZDI

Nikol Paşinyan'ın sözlerini aktaran İngiltere merkezli Daily Mail gazetesi, Osmanlı Devleti'ne de geniş yer ayırdı, söz konusu kısımda Kanuni Sultan Süleyman'a yer verildi.

Osmanlı'nın, 15 ve 16. yüzyıllar boyunca dünyanın en güçlü devletlerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

Ülke topraklarının bugünkü Macaristan da dahil olmak üzere Güney Avrupa'nın çoğunu kapsadığı, Yunanistan ve Balkanlar'ın yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da hakimiyet kurulduğu hatırlatıldı.

"KANUNİ DÖNEMİNDE ALTIN ÇAĞINI YAŞADI"

1520 ve 1566 yılları arasında hüküm süren Kanuni döneminde Osmanlı'nın altın çağını yaşadığına vurgu yapıldı. En fazla toprak hakimiyetinin bu zamanda sağlandığı kaydedildi.

Gazetenin haberinde, "Sultan, imparatorluğun laik ve dinsel yasaları arasındaki uyumu artıran reformlarıyla da dikkat çekiyor." denildi.

"ERDOĞAN, OSMANLI POLİTİKALARINA BAŞVURUYOR"

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğu anımsatıldı.

Yakın geçmişte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Osmanlı'nın yayılmacı politikalarına dış politikada başvurduğu ifade edildi.