Paşinyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldı

Karabağ'da işgal ettikleri topraklardan çıkarılan Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, istifa mektubu yazdı. Paşinyan'ın, Mnatsakanyan'ı görevden aldığı belirtildi.

Azerbaycan, işgalci Ermenistan'a karşı gösterdiği mücadelenin ardından Karabağ'daki topraklarını geri aldı.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 9 Kasım'da imzalanan ve Dağlık Karabağ'daki 44 gün süren savaşı sonlandıran anlaşmanın ardından Ermenistan, işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi sürdürüyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, yenilgiyi kabullenerek Karabağ'dan çekileceklerine dair anlaşmayı imzalamasının ardından, Ermeni halkı isyan çıkardı.

Ermeniler Nikol Paşinyan'ın istifasını isterken, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın istifa haberi geldi.

PAŞİNYAN ZAMANA OYNUYOR

Bakan Zohrab Mnatsakanyan, istifa dilekçesini iletti.

Azerbaycan'ın hezimetine uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ise Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın istifasını kabul ederek görevden aldığı duyuruldu.

Ermenistan medyası, görevden alınan Mnatsakanyan'ın Rusya'daki ateşkes görüşmelerinde etkili olmadığı ve Paşinyan'ın istifa baskıları karşısında zamana oynadığı yorumunda bulundu.





ERMENİSTAN ULUSAL YAS İLAN EDECEK

Paşinyan, bugün düzenlediği basın toplantısında, Karabağ’daki savaşta yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu belirterek, “Bazılarının hayatta olmasını umuyoruz. Dün daha önce ölü olarak bildirilmiş yaralı bir asker bulduk." dedi.

İki tarafın çatışmada ölenlerin cenazelerini takas etme işlemlerinin tamamlanmasının ardından esir değişiminin de başlayacağını söyleyen Paşinyan, tüm cenazelerin iade edilmesinin ardından Ermenistan'da bir günlük ulusal yas ilan edileceğini ifade etti.