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    Paşinyan, kendini Putin karantinasına aldı

    7 Nisan’da Putin ile görüşme planlayan Paşinyan, kendini 7 günlük karantinaya aldı. 2 gündür ofisinden çıkmayan Paşinyan’ın tüm işlerini buradan takip ettiği açıklandı.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 16:49
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    Paşinyan, kendini Putin karantinasına aldı

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 7 Nisan'da görüşme gerçekleştireceği için kendisini 7 günlük karantinaya aldı.

    Görüşmede Dağlık Karabağ başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin görüşüleceği öğrenildi.

    DANIŞMANI AÇIKLAMA YAPTI

    Kendini Putin karantinasına alan Paşinyan’ın danışmanlarından Mane Gorgyan konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    Paşinyan, kendini Putin karantinasına aldı #1

    “2 GÜNDÜR OFİSTEN ÇALIŞIYOR”

    Gorgyan, Paşinyan’ın 2 günden beri ofisinden çalıştığını, gündeme dair meselelerdeki işlerini ofisten hallettiğini söyledi.

    İkili görüşmelere, planlı bir programa göre devam edildiğini ifade etti.

    Paşinyan, kendini Putin karantinasına aldı #2

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