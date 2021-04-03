Paşinyan, kendini Putin karantinasına aldı

Paşinyan, kendini Putin karantinasına aldı

7 Nisan’da Putin ile görüşme planlayan Paşinyan, kendini 7 günlük karantinaya aldı. 2 gündür ofisinden çıkmayan Paşinyan’ın tüm işlerini buradan takip ettiği açıklandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 7 Nisan'da görüşme gerçekleştireceği için kendisini 7 günlük karantinaya aldı.

Görüşmede Dağlık Karabağ başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin görüşüleceği öğrenildi.

DANIŞMANI AÇIKLAMA YAPTI

Kendini Putin karantinasına alan Paşinyan’ın danışmanlarından Mane Gorgyan konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“2 GÜNDÜR OFİSTEN ÇALIŞIYOR”

Gorgyan, Paşinyan’ın 2 günden beri ofisinden çalıştığını, gündeme dair meselelerdeki işlerini ofisten hallettiğini söyledi.

İkili görüşmelere, planlı bir programa göre devam edildiğini ifade etti.