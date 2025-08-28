Paşinyan: Netanyahu'nun 'soykırım' açıklamasının Ermenistan'ın çıkarları ile ilgisi yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Ağustos'ta katıldığı bir podcast programında 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendirdi.

Türkiye, Netanyahu'unun bu açıklamasını kınayarak reddetti.

Ermenistan Başakanı Nikol Paşinyan'dan da buna ilişkin kritik açıklamalar geldi.

"NETANYAHU'NIN BU AÇIKLAMASININ ERMENİSTAN'IN ÇIKARLARIYLA İLGİSİ YOK"

Paşinyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katıldığı bir podcast programında, 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendirilmesine ilişkin soruyu, "Netanyahu'nun açıklamasının Ermenistan'ın veya Ermeni halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı aşikar." şeklinde yanıtladı.

"SOYKIRIM TANIMI, ERMENİSTAN'A HİÇBİR FAYDA GETİRMEZ"

Netanyahu'nun açıklamasını "pazarlık kozu" olarak nitelendiren Paşinyan, 1915 olaylarının bazı ülkelerce "soykırım" olarak tanınmasının Ermenistan'a hiçbir fayda getirmediğini vurguladı.

TÜRKİYE, AÇIKLAMAYI REDDETTİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını kınayarak reddetti.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"GEÇMİŞTEKİ ACI OLAYLARI SİYASİ SAİKLERLE İSTİSMAR ETMEYE YÖNELİK BİR GİRİŞİM"

Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının "geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik" bir girişim olduğu belirtilen açıklamada, İsrail Başbakanı'nın Filistin halkına karşı işlenen "soykırımdaki" rolünden ötürü yargılanmakta olduğu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığı vurgulandı.

"BU BEYANI KINIYOR VE REDDEDİYORUZ"

Açıklamada, "Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.