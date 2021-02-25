Paşinyan: Ülkede bir darbe girişimi söz konusu

Paşinyan: Ülkede bir darbe girişimi söz konusu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkesinde bir darbe girişiminin söz konusu olduğunu söyleyerek destekçilerini sokağa çağırdı.

Azerbaycan'dan aldığı Dağlık Karabağ yenilgisiyle iç karışıklığa sürüklenen Ermenistan'da, ordu ayaklandı.

Karabağ mağlubiyetinin ardından günlerce sokak gösterilerine sahne olan ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın fiziki saldırıya dahi uğradığı, meclisin basıldığı ülkede ordu harekete geçti.

ORDU BİLDİRİ YAYINLADI

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayınladı.

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından Paşinyan'dan ilk açıklama geldi.

Destekçilerini sokağa çağıran ve kısa sürede halka sesleneceğini söyleyen Paşinyan, Facebook'tan bir paylaşım yaptı.

"BU BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"

Paşinyan "Genelkurmay Başkanı tarafından yapılan açıklama darbe girişimidir. Tüm destekçilerimizi Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyorum, canlı yayında halka sesleneceğim." ifadelerini kullandı.