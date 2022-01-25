Euro
15.2461
-0.36%
Dolar
13.4695
-0.28%
Altın
797.7330
-0.34%
Borsa
1910
-5.02%
Bitcoin
499.302
2.20%
BTXN Coin
31.44
-1.59%
-1ºC
İstanbul
Çok bulutlu -1 C
    Paşinyan'dan 'Antalya Diplomasi Forumu'na katılım' açıklaması

    Paşinyan'dan 'Antalya Diplomasi Forumu'na katılım' açıklaması

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek istediklerini belirterek, "Türkiye ile ön koşulsuz bir şekilde diplomatik ilişkiler kurmayı içtenlikle istiyoruz." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 05:36
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 05:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Paşinyan, Facebook üzerinden yayınlanan basın toplantısına katıldı.

    Karabağ savaşında yenilgi alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, uzun zamandır Türkiye ve Azerbaycan ile arasında olan buz dağlarını eritme kararını vermesi bekleniyordu.

    Paşinyan, Facebook üzerinden yaptığı toplantıda bu konular ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    "ERMENİSTAN MÜZAKERELERE HAZIRDIR"

    Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Paşinyan, Azerbaycan’la bir barış anlaşması imzalanması konusunun gündemde olduğuna işaret ederek, "Böyle bir anlaşma imzalanmalı ancak öncelikle bu belgenin müzakereler sonucunda oluşturulması gerekiyor. Ermenistan, bu müzakerelere hazırdır." ifadesini kullandı.

    "TÜRKİYE İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ"

    Paşinyan, Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkileri de normalleştirmek istediğinin altını çizerek, "Türkiye ile ön koşulsuz bir şekilde diplomatik ilişkiler kurmak ve sınırları açmak istiyoruz. Geçmişte başarılı olamadık ve o tecrübeyi kullanmalıyız." diye konuştu.

    "ANTALYA'DAKİ DİPLOMASİ FORUMU'NDA YER ALMAMIZ MUHTEMEL"

    Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmelerin özel temsilciler düzeyinde başladığını anımsatan Paşinyan, "Özel temsilcilerimiz görüştü. Bu süreç böyle devam ederse, Ermenistan'ın Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda yer alması kuvvetle muhtemeldir. Görüşmelere devam etme fırsatını kaçırmak mantıksız olur." diye konuştu.

    FORUMA ERMENİSTAN DA DAVET EDİLDİ

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19 Ocak’ta yaptığı açıklamada, 11-13 Mart'ta yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ikincisine Ermenistan’dan yetkililerin de davet edildiğini söylemişti.


    Görüş Bildir