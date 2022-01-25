Paşinyan'dan 'Antalya Diplomasi Forumu'na katılım' açıklaması

Paşinyan, Facebook üzerinden yayınlanan basın toplantısına katıldı.

Karabağ savaşında yenilgi alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, uzun zamandır Türkiye ve Azerbaycan ile arasında olan buz dağlarını eritme kararını vermesi bekleniyordu.

Paşinyan, Facebook üzerinden yaptığı toplantıda bu konular ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ERMENİSTAN MÜZAKERELERE HAZIRDIR"

Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Paşinyan, Azerbaycan’la bir barış anlaşması imzalanması konusunun gündemde olduğuna işaret ederek, "Böyle bir anlaşma imzalanmalı ancak öncelikle bu belgenin müzakereler sonucunda oluşturulması gerekiyor. Ermenistan, bu müzakerelere hazırdır." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ"

Paşinyan, Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkileri de normalleştirmek istediğinin altını çizerek, "Türkiye ile ön koşulsuz bir şekilde diplomatik ilişkiler kurmak ve sınırları açmak istiyoruz. Geçmişte başarılı olamadık ve o tecrübeyi kullanmalıyız." diye konuştu.

"ANTALYA'DAKİ DİPLOMASİ FORUMU'NDA YER ALMAMIZ MUHTEMEL"

Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmelerin özel temsilciler düzeyinde başladığını anımsatan Paşinyan, "Özel temsilcilerimiz görüştü. Bu süreç böyle devam ederse, Ermenistan'ın Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda yer alması kuvvetle muhtemeldir. Görüşmelere devam etme fırsatını kaçırmak mantıksız olur." diye konuştu.

FORUMA ERMENİSTAN DA DAVET EDİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19 Ocak’ta yaptığı açıklamada, 11-13 Mart'ta yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ikincisine Ermenistan’dan yetkililerin de davet edildiğini söylemişti.