Paşinyan'ın 27 yıl önceki yazısı ortaya çıktı: Kara Ocak Katliamı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 1998 yılında kaleme aldığı yazı gün yüzüne çıktı.

"ERMENİLER, AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'NİN MASUM KURBANLARINI NEDEN GÖRMEZDEN GELİYOR?"

O dönemde gazeteci olan Paşinyan, Kara Ocak Katliamı’na dair yazısında, Azerbaycan ve Türkiye’nin masum kurbanlarının da anılması gerektiğini vurguladı.

“20 Ocak kurbanlarını bir dakikalık saygı duruşuyla anıyorum. Azerbaycan ve Türkiye’nin masum kurbanları söz konusu olduğunda Ermeniler bunu neden kabul etmiyor?” ifadeleriyle dikkat çeken Paşinyan’ın sözleri, 27 yıl sonra yeniden tartışma yarattı.

KARA OCAK NEDİR?

13 Ocak 1990'da Bakü'ye giren Sovyet birlikleri, 20 Ocak 1990'da Ermenileri korumak iddiasıyla 143 kişiyi katletti. Sovyet Ordusunun sert müdahalesi Azerbaycan halkında büyük tepkilere sebep oldu.

Olaylar, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hızlandırdı. Azerbaycan tarihinde önemli bir dönüm noktası olan ve 150'ye yakın sivilin hayatını kaybettiği olaylar Azerbaycanlılarda bağımsızlık duygusunu alevlendirdi. Olaylarda ayrıca 750 kişi de yaralandı.