Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Gazoz için Brezilyalı ünlü yazar kitap hazırladı.

Mete Gazoz, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye tarihinde okçulukta ilk madalyayı kazanan isim oldu.

Gazoz'un başarısı, tüm dünyada konuşulmaya devam ederken, dünyaca ünlü Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho'nun eseri, bu durumun bir örneğini oluşturuyor.

SON KİTABINI METE GAZOZ'A ADADI

Coelho, Türkçe'ye "Okçu'nun Yolu" (The Archer) adıyla çevrilen son kitabını olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz'a adadı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından video paylaşan 74 yaşındaki yazar, son kitabının Türkçe baskısını gösterdi.

"OKÇULUĞUN DÂHİSİ"

Coelho, "Mete Gazoz, Bu, sana adadığım ilk kitabım, okçuluğun dâhisi. Bu benim hayatlarımızı daha iyi anlamanın bir yolu olarak okçuluk vizyonum." ifadelerini kullandı.

"Simyacı" başta olmak üzere eserleri 170 ülkede 83 dilde yayınlanan ve toplam satışı 320 milyonu geçen Brezilyalı yazar Coelho'nun, Okçu'nun Yolu (The Archer) adlı kitabı, 21 Eylül'de raflarda yerini aldı.

Paulo Coelho, 'Okçu'nun Yolu' adlı kitabını Mete Gazoz için imzaladı ViDEO

KİTAPTA OKÇULUK HİKAYESİ YER ALIYOR

Paulo Coelho, önceki kitaplarındaki gibi bir arayış öyküsünü ele aldığı romanında Tetsuya adlı okçunun hayatına odaklanılıyor.

Ülkesinin en mahir okçusu Tetsuya, bir köyde mütevazı bir marangoz olarak yaşamını sürdürmekteyken, bir gün uzak diyarlardan gelen bir başka okçu ona meydan okur.

Tetsuya, bu meydan okumayı kabul ederek okçuluk felsefesini hem yabancı okçuya hem de köyün delikanlılarından birine aktaracaktır.