Pegasus uçağı Barselona'ya acil iniş yaptı, 28 yolcu kaçtı

Pegasus uçağı Barselona'ya acil iniş yaptı, 28 yolcu kaçtı

Pegasus Havayolları'na ait uçak, hamile yolcunun doğum sancılarının artması nedeniyle Barselona Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolculardan 28'i uçaktan kaçarken, 14'ü polis tarafından yakalandı.

Pegasus Havayolları'na ait PC-652 sefer sayılı Airbus321 tipi uçak, yerel saatle 01.10'da 228 yolcusuyla Kazabalanka'dan kalkış yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapması beklenen uçakta, kalkışından bir süre sonra hamile yolcunun doğum sancısı başladı.

Barselona’ya indi

Kabin memurları da hemen doktor anonsu yaptı.

Doktorun uyarısı üzerine kokpit ekibi, Barselona Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

28 yolcu uçaktan kaçtı

DHA’nın haberine göre uçaktaki yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, 28 yolcu da bu sırada uçaktan kaçtı.

Güvenlik ekipleri kaçan yolculardan 14'ünü yakalarken, diğer yolcuları bulmak için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Pegasus uçağı Barselona'ya acil iniş yaptı, 28 yolcu uçaktan kaçtı VİDEO

Hastaneye kaldırıldı, doğum yapmadı

İspanyol yetkililer olayı tüm yönleri ile soruştururken, hastaneye kaldırılan yolcunun da doğum yapmadığı bildirildi.

Benzer olay geçen yıl da yaşandı

2021 yılında Air Arabia'ya ait Kazablanka-İstanbul seferini yapan uçak, yolculardan birinin şeker komasına girmesi üzerine, İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları grubundaki Mayorka kentinin Son Sant Joan Havaalanı'na acil iniş yapmıştı.

Uçaktaki yolculardan 20'si yine aynı şekilde uçaktan inerek, kaçmaya çalışmıştı.