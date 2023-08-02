Pekin’de son 140 yılın en şiddetli yağışı görüldü Doksuri Tayfunu’nun vurduğu Çin’in başkenti Pekin’i seller aldı. Son 140 yılın en şiddetli yağışını alan başkentten binlerce kişi tahliye edildi.

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İHA

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Doksuri Tayfunu, Çin’in başkenti Pekin’i vurdu.

Tianjin kenti ve Hebei eyaletinin de etkilendiği yağışlar, geçtiğimiz cumartesi günü başladı.

Aralıksız 4 gün boyunca devam eden yağışlar nedeniyle çok sayıda kent ve ilçede sel meydana geldi.

Son 140 yılın rekoru

Pekin’in Changping semtine cumartesi ile çarşamba günleri arasında düşen yağış 744,8 milimetre olarak kayda geçti.

Bu son 140 yılın rekoru…

Son olarak 1891 yılında 609 milimetre yağışın düştüğü kaydedilen Pekin’de, 44 bin 600 kişi kötü koşullardan etkilendi.

127 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

20 ölü

Kent merkezindeki çok sayıda yol ve cadde sular altında kalırken, parklar ve turistik noktalar kapatıldı, uçuşlar iptal edildi.

Başkentte yağışlardan en çok etkilenen bölgeler ise Fangshan ve Mentougou olarak duyuruldu.

Bu arada Pekin’de 11 kişinin, Hebei eyaletinde ise 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

134 bin kişinin selden etkilendi

Hebei eyaletindeki bir meteoroloji merkezi, cumartesi ile pazartesi günleri arasında düşen yağışı bin 3 milimetre olarak hesapladı.

Bu miktarın, eyalette normalde görülen 6 aylık yağışın üzerinde olduğu belirtildi.

600 bin nüfusa sahip Zhuzhou kentinde yaşayan 134 bin kişinin selden etkilendiği kaydedildi.

Çin’in doğu kıyısına yaklaştı

Doksuri Tayfunu’nun ardından Khanun Tayfunu da Çin’in doğu kıyısına yaklaştı.

Çin’i bu yıl etkisi altına alacak 6’ncı tayfunun, ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaleti kıyılarına pazartesi günü ulaşması bekleniyor.

Eyaletin selle mücadeleden sorumlu birimleri, 190 bin kişinin şimdiden güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.