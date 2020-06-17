Pekin'de vakalar artınca öğrenciler okulu terk etti

Çin'de yeni vakaların görülmesi, öğrencileri endişeye sevk etti.

Çin, Vuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınını kontrol altına almaya çalışırken, ülkede yeni vakalar görüldü.

Vakaların adresi bu kez başkent Pekin'de bir toptancı gıda pazarı oldu. Xinfadi gıda pazarında görüldüğü belirtilen 106 vaka sonrası koronavirüs testlerinin sayısı artırıldı.

KİTAPLARI TOPLAYIP OKULDAN AYRILDILAR

Ülkede yeni dalga endişesi hakim olurken, China Daily'nin servis ettiği görüntülerde, Pekin'de öğrencilerin okulları terk ettiği görüldü.

Sınıflardaki dolaplarından kitap ve defterlerini toplayan öğrenciler, çantalarıyla birlikte evlerinin yolunu tuttu. Okulların kapatılması emri verilirken, halkın evden çalışması istendi.

"PEKİN'DEKİ SALGIN ÇOK ACIMASIZ"

Pekin yönetiminin Genel Sekreter Yardımcısı Chen Bei, "Pekin'deki salgın eğilimler çok acımasız." dedi. Enfeksiyonları durdurmak için alınan yeni önlemlerin ekonomik hayatın gelişimini engellemek gibi bir amacı olmadığını söyleyen Chen, "Üretim ve işin durması gerekmiyor. Uzaktan ve esnek çalışmalar teşvik ediliyor." diye konuştu.

DSÖ'DEN ÇİN'E ÇAĞRI: GENETİK DİZİLİMİ YAYINLAYIN

Salgını yakından takip ettiklerini belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Program Direktörü Mike Ryan, Pekin yönetimine söz konusu bölgede ortaya çıkan yeni vakaların genetik diziliminin yayınlanması için çağrı yaptı.