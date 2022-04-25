Pekin’de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu

Son iki günde 47 koronavirüs vakasının tespit edildiği Pekin’de halk gıda stoklamak için marketlere akın etti.

Çin'in finans merkezi Şanghay'da yaklaşık bir aydır sürdürülen sıkı karantina tedbirlerinin ardından başkent Pekin’de de aynı tedbirlerin uygulanması endişesi, kent sakinlerinin gıda stoklamak için marketlere akın etmesine neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, pirinç, yağ, et ve un gibi temel gıda ürünleri satın aldığı görüldü.

Personel sayısı arttırıldı

Birçok süpermarkette ürün rafları boşalırken, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yoğun talebi karşılamak için başkentteki süpermarketlerin çalışma saatleri uzatılarak, personel sayısı artırıldı.

47 korona vakası var

Pekin’de son iki günde 47 koronavirüs vakası tespit edilirken, vakaların 26’sının Chaoyang semtinde bulunduğu kaydedildi.

Toplam bin 230 kişinin yakın temaslı olarak belirlendiği ve karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Toplu nükleik asit testi yapılacak

Chaoyang semtindeki çok sayıda bina da karantina altına alındı.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu semtin tamamına üç tur toplu nükleik asit testi yapılacağı, semtte çalışanların ve yaşayanların pazartesi, salı ve cuma günü teste tabi tutulacağı açıklandı.

İHA’da yer alan habere göre bu sabah erken saatlerde test noktalarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Şanghay'da 51 can kaybı

Şanghay’da koronavirüs nedeniyle dün 51 kişi yaşamını yitirmiş, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Şanghay’da yerel kaynaklı 2 bin 472 semptomatik, 16 bin 983 asemptomatik vaka belirlendiğini açıklanmıştı.

Kentte 26 Şubat’tan bu yana 138 kişi de hayatını kaybetmişti.