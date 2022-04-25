Petrol
101.85
-4.05%
Euro
15.87
-0.32%
Dolar
14.76
0.14%
Altın
910.40
-0.58%
Borsa
2468
-0.20%
Bitcoin
573.611
-2.81%
BTXN Coin
20.04
-20.03%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Pekin’de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu

    Son iki günde 47 koronavirüs vakasının tespit edildiği Pekin’de halk gıda stoklamak için marketlere akın etti.
    • 25.04.2022 - 10:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pekin’de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu

    Çin'in finans merkezi Şanghay'da yaklaşık bir aydır sürdürülen sıkı karantina tedbirlerinin ardından başkent Pekin’de de aynı tedbirlerin uygulanması endişesi, kent sakinlerinin gıda stoklamak için marketlere akın etmesine neden oldu.

    Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, pirinç, yağ, et ve un gibi temel gıda ürünleri satın aldığı görüldü.

    Personel sayısı arttırıldı

    Birçok süpermarkette ürün rafları boşalırken, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

    Yoğun talebi karşılamak için başkentteki süpermarketlerin çalışma saatleri uzatılarak, personel sayısı artırıldı.

    47 korona vakası var

    Pekin’de son iki günde 47 koronavirüs vakası tespit edilirken, vakaların 26’sının Chaoyang semtinde bulunduğu kaydedildi.

    Toplam bin 230 kişinin yakın temaslı olarak belirlendiği ve karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

    Pekin’de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu #1

    Toplu nükleik asit testi yapılacak

    Chaoyang semtindeki çok sayıda bina da karantina altına alındı.

    Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu semtin tamamına üç tur toplu nükleik asit testi yapılacağı, semtte çalışanların ve yaşayanların pazartesi, salı ve cuma günü teste tabi tutulacağı açıklandı.

    İHA’da yer alan habere göre bu sabah erken saatlerde test noktalarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

    Pekin’de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu #2

    Şanghay'da 51 can kaybı

    Şanghay’da koronavirüs nedeniyle dün 51 kişi yaşamını yitirmiş, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Şanghay’da yerel kaynaklı 2 bin 472 semptomatik, 16 bin 983 asemptomatik vaka belirlendiğini açıklanmıştı.

    Kentte 26 Şubat’tan bu yana 138 kişi de hayatını kaybetmişti.

    Pekin’de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu #3

    Pekin’de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu #4

    Pekin’de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu #5

    Pekin’de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu #6

    Pekin’de yeni vakalar çıktı, halk marketlere koştu #7


    İlginizi Çekebilir

    Çocuklarda 'dikkat eksikliğine' dikkat: Şizofreniye kadar ilerliyor
    Sağlık

    Çocuklarda 'dikkat eksikliğine' dikkat: Şizofreniye kadar ilerliyor

    Hatay'da kızını öldüren annenin, eşinden şiddet gördüğü belirlendi
    3. Sayfa

    Hatay'da kızını öldüren annenin, eşinden şiddet gördüğü belirlendi

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Görüş Bildir