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    Pencereden düşen Lukoil Başkanı Maganov, hayatını kaybetti

    Maganov, hastane penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Rus basını olayı 'intihar' olarak nitelendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 14:05
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    Pencereden düşen Lukoil Başkanı Maganov, hayatını kaybetti

    Rusya'yı sarsan bir ölüm meydana geldi.

    Ukrayna savaşını eleştiren birkaç Rus şirketinden biri olan petrol devi Lukoil'in Başkanı Ravil Maganov, Moskova'da hastane penceresinden düşerek öldü.

    Ukrayna savaşına karşı çıkan isim öldü

    Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisinin en uzun süredir görev yapan yöneticilerinden biri olan Maganov, şirketin yönetim kurulunun çatışmaya bir an önce son verilmesi çağrısında bulunan bir bildiri yayınlamasından altı ay sonra hayatını kaybetti.

    Rus basını: İntihar etti

    Güvenlik güçleri kaynaklarına atıfta bulunan Rus devlet medyası, Maganov'un ölümünün "intihar" olarak değerlendirildiğini yazdı.

    Financial Times'ın aktardığına göre, Rusya polisiyle yakın bağları olan medya kuruluşu Mash, Maganov'un "kalp sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü ve kendisine yakın zamanda depresyon teşhisi konduğunu" ifade etti.

    2 yıl önce Lukoil'in başkanı oldu

    67 yaşındaki Maganov, Lukoil'de yaklaşık 30 yıl çalışırken, 2020'de başkanlık koltuğunu devraldı.

    Maganov, Moskova Merkez Klinik Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Bu arada Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov da salı günü aynı hastanede öldü.

    Pencereden düşen Lukoil Başkanı Maganov, hayatını kaybetti #1


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