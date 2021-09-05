Pencşir güçleri: Yüzlerce Taliban savaşçısını yakaladık

Taliban'a karşı mücadele eden Ulusal Direniş Cephesi, 1500 savaşçıyı hapse attığını duyurdu.

Afganistan'ın Pencşir Vadisi'nde, başkent Kabil'i ele geçiren Taliban unsurlarına karşı direniş sürüyor.

Ahmet Mesud'a bağlı Ulusal Direniş Cephesi (NRF) güçleri ile Taliban arasında çatışmaların şiddetlendiği belirtiliyor.

TALİBAN SAVAŞÇILARI KUŞATILDI

NRF'den yapılan açıklamada, Khawak bölgesinde çok sayıda savaşçının kuşatıldığı, Taliban'ın Dashte Rewak bölgesinde araç ve teçhizatları terk ettiği kaydedildi.

Grubun sözcüsü Fahim Dashti, "şiddetli çatışmaların" sürdüğünü açıkladı. Al Jazeera'nin haberine göre, yüzlerce Taliban savaşçısı hapse atıldı.

1500'Ü YAKALANDI

Haberde, "Vadideki kaynaklar, NRF'nin yaklaşık 1500 Taliban savaşçısını yakaladığını iddia ediyor. Görünüşe göre, bu savaşçılar kuşatıldı." denildi.

Sözcü Dashti, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Taliban, propaganda yapmaya çalışıyor. Direniş güçleri, her türlü saldırganlığa karşı koymaya hazır." diye yazdı.