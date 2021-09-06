Pençşir'in düşmesinin ardından Mesud: Direnmekten vazgeçmeyeceğiz

Pençşir vilayetinde Taliban'a yenilen Tacik lider Ahmed Mesud, "direnişten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararının ardından Taliban hızla Kabil'e doğru ilerlemeye başlamış ve Kabil'i de ele geçirmesiyle birlikte yönetimi ele aldığını duyurmuştu.

Seksenli yıllarda Afganistan'ın Sovyet işgaline karşı direnişin en önemli liderlerinden biri olan Ahmed Şah Mesud'un memleketi olan Pençşir, Taliban'a karşı kolay teslim olmayacaklarını açıklamasının ardından Taliban, bölgeyi teslim etmelerini istemişti.

TALİBAN BÖLGEYİ ELE GEÇİRİNCE, AYRILMAYA BAŞLADILAR

Son olarak sabah saatlerinde Taliban'ın, Pençşir vilayetine hakim olmasından sonra, bir kısım savaşçısıyla bölgeden ayrılan Afganistan Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud, Facebook üzerinden olaylara dair açıklamalarda bulundu.

Mesud, dün başkent Kabil'deki Afganistan Alimler Şurası'nın taraflardan çatışmaları sonlandırmaları yönündeki çağrısına tam destek verdiklerini, buna karşın Taliban saldırılarının sürdüğünü belirtti.

"DİRENMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Kendisine bağlı güçlerin direnmekten vazgeçmeyeceğini belirten Mesud, uluslararası toplumu Taliban'ın siyasi meşruiyet ve hak kazanmasında rolü olduğu gerekçesiyle uluslararası toplumu suçladı.

Taliban, 15 Ağustos'ta başkent de hakim olmasından sonra Pençşir vilayetindeki güçlerin de teslim olması için Mesud'un liderlik ettiği grupla müzakerelere başlamış ancak anlaşma sağlanamamıştı.