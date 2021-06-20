Pentagon: ABD ordusu Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltacak

ABD Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'da konuşlu yüzlerce askerle savaş uçakları ve hava savunma sistemlerinin geri çekileceği yönündeki haberleri teyit etti.

Wall Street Journal gazetesi, dün ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun Afganistan'dan sonra Kuveyt, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'da da askeri varlığını önemli ölçüde azaltacağını yazmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan da bu iddiayı doğrulayan bir açıklama geldi.

HAVA SAVUNMA VARLIKLARI DA ÇEKİLECEK

Pentagon sözcülüğünden AA’ya yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı'nın, ABD Merkez Komutanlığına bu yaz, Orta Doğu'daki bazı ülkelerden başta hava savunma varlıkları olmak üzere belirli güç ve ekipman çekmesi talimatını verdiği kaydedildi.

BAKIM, ONARIM VE YER DEĞİŞTİRME

Bu varlıkların bir kısmının bakım ve onarım için ABD’ye döneceği, bazılarının da diğer bölgelere yeniden konuşlandırılacağı belirtilen açıklamada, operasyonel güvenlik için çekilme hakkında ayrıntı verilmeyeceği belirtildi.

"ULUSAL GÜVENLİK ÇIKARLARIMIZ ETKİLENMEYECEK"

Açıklamada, bu kararın bölgedeki ev sahibi ülkelerle yakın iş birliği içinde alındığı bildirilerek, bu değişikliklerin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını olumsuz etkilemeyeceği ve bölgedeki tehditlere karşılık verebilecek uygun bir kuvvet duruşunun devam edeceği belirtildi.

PATRİOT SİSTEMLERİ GÖNDERİLMİŞTİ

Wall Street Journal'ın haberinde, yüzlerce askerin bölgeden çekileceği ifade edilirken, şu ana kadar çekilen ekipmanın büyük ölçüde Suudi Arabistan'dan geldiği belirtilmişti.

ABD, bölgede artan İran tehdidi gerekçesiyle Ocak 2020'de Irak ve Kuveyt'e Patriot sistemleri sevk etmişti.