Pentagon, Gazze'deki sivil ölümlerine ilişkin sayı vermekten kaçındı Pentagon, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde sivil kayıpların binlerce olduğunu ancak kesin bir rakam veremeyeceklerini duyurdu.

AA & Ensonhaber

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yaşamını yitiren sivillerin sayısı ile ilgili soruyu yanıtlayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili, sayının binlerle ifade edilecek düzeyde olduğunu biliyoruz ancak size söyleyebileceğim belirli bir rakam yok" ifadesini kullandı.

İsrailli taraflara Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının önemini vurguladıklarını savunan Ryder, 'binlerce sivil kayıptan ne kadarının çocuk olduğu' yönündeki bir diğer soruya da "Daha fazla spesifik olarak belirtebileceğim bir şey yok" cevabını verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden çoğu çocuk ve kadın sivil sayısının 10 bin rakamını geçtiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce Gazze'de yetkililerin sivil kayıplarla ilgili verdiği rakamlara şüpheyle baktığını belirtmişti.

Irak ve Suriye'de ABD ve koalisyon güçlerine yapılan saldırıların sayısı 38'e yükseldi

Ryder, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yapılan saldırıların bu hafta sonu yapılan son saldırılarla birlikte toplamının da 38'e çıktığı bilgisini verdi.

Söz konusu tarihten bu yana Irak'ta 20, Suriye'de de 18 insansız hava aracı ve roket saldırısı gerçekleştiğini aktaran Ryder, bunların esas olarak taciz edici saldırılar niteliğinde olduğunu ifade etti.

Ryder, saldırılar sonucu 24'ü travmatik beyin hasarı teşhisi olmak üzere şu ana kadar 45 personelin hafif şekilde yaralandığını kaydetti.