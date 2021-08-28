Pentagon: Hava saldırısında DEAŞ'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı, DEAŞ'ın Horasan koluna yönelik düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın 2 üst düzey isminin öldürüldüğünü, 1'inin de yaralandığını duyurdu.

ABD, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında 26 Ağustos'ta gerçekleştirilen saldırıları üstlenen DEAŞ'ın Horasan koluna yönelik hava saldırısı düzenlemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve ABD’li Tümgeneral William Taylor, hava saldırısının ardından Afganistan’daki son gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenledi.

ABD'DEN HAVAALANI SALDIRISI SONRASI MİSİLLEME

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın 2 üst düzey isminin öldürüldüğünü, 1'inin de yaralandığını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, öldürülen 2 kişinin planlayıcı ve yardımcı konumunda olduğunu belirterek, bunun vuruş için tek başına yeterli bir neden olduğunu söyledi.

"13 ASKERİMİZİ KAYBETTİKTEN SADECE BİRKAÇ GÜN SONRA OLMASI TESADÜF DEĞİL"

Kirby, ABD'nin bu saldırıları Kabil'deki havaalanı saldırısına yönelik misilleme olarak yapıp yapmadığı sorusuna, "13 cesur askerimizi kaybettikten sadece birkaç gün sonra olması tesadüf değil" diye yanıt verdi. “Kabil'deki havaalanında ciddi bir tehdit olmasına rağmen zaman çizelgesinde bizim için hiçbir şey değişmedi" diyen Kirby, tehditlerin hala çok gerçek ve çok dinamik olduğunu belirtti.

Kirby, yaptığı açıklamada ayrıca, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ABD askerlerinin çekilmeye başladığını doğruladı.

AFGANİSTAN'DAN 177 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

ABD'li Tümgeneral William Taylor, ABD'nin toplamda 117 bin kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiğini söyledi. Taylor, tahliye edilen kişilerin büyük çoğunluğunun Afgan vatandaşı olduğunu, 5 bin 400'ün ise ABD vatandaşı olduğunu aktardı. Taylor, son 24 saat içinde ABD uçuşlarında 6 bin 800 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Kabil'deki terör saldırısının ardından 2 DEAŞ üyesinin öldürülmesine yönelik açıklamada bulunan Taylor, "Kendimizi savunma yeteneğini korumaya devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.