Pentagon: Kızıldeniz'de bir ABD savaş gemisi ve birçok ticari gemi saldırıya uğradı

AA & Ensonhaber
Kızıldeniz'de ABD savaş gemisine saldırı...
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kızıldeniz'de bir Amerikan savaş gemisi ve çok sayıda ticari geminin saldırıya uğradığını duyurdu.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada Kızıldeniz'de gerçekleşen saldırıların İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.
"Bilgi geldikçe paylaşacağız"
Açıklamada, "Kızıldeniz'deki USS Carney (destroyer) ve ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin raporların farkındayız ve bilgi geldikçe paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu saldırıların kimin tarafından yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.
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