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Pentagon: Kızıldeniz'de bir ABD savaş gemisi ve birçok ticari gemi saldırıya uğradı

Pentagon: Kızıldeniz'de bir ABD savaş gemisi ve birçok ticari gemi saldırıya uğradı Pentagon, Kızıldeniz'de bir ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari geminin saldırıya uğradığını açıkladı.