Pentagon: Kürtaja devam edeceğiz

Yüksek Mahkeme'nin kürtaj kararıyla ilgili açıklama yapan Pentagon, askeri tesislerin kapsam dışında olduğunu belirtti.

ABD'de kürtajın anayasal hak olmaktan çıkarılmasına ilişkin ülkedeki Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) açıklama yapıldı.

Yüksek Mahkeme, kürtaj hakkına anayasal garanti sağlayan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmişti.

Pentagon kapsam dışında

Pentagon, Yüksek Mahkeme'nin kararının askeri tesislerdeki kürtaj işlemlerini etkilemeyeceğini söyledi.

Açıklamada, askeri tedavi tesislerini kullanan görevlilerin, eşlerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, alınan karar kapsamında olmadığı belirtildi.

Kürtaj işlemi devam edecek

Askeri üslerdeki tesislerin federal tesisler olduğu belirtilerek, buralardaki işleyişin değiştirilmeyeceği vurgulandı.

NBC'nin haberine göre, cinsel saldırı veya annenin hayatı tehlikede olduğunda ordu içinde kürtaj işlemi devam edecek.

Biden: 150 yıl geriye gittik

ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararı ile kürtaj, anayasal bir hak olmaktan çıkarılırken, konuyla ilgili kanunlar eyaletlerin takdirine bırakıldı.

Karara tepki gösteren ABD Başkanı Joe Biden, "Bizi 150 yıl geriye götürdü." demişti.