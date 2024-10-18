Pentagon, Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya asker gönderme iddialarını değerlendirdi

AA

Gündemde yer alan iddiada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiği öne sürüldü.

İddialar sonrası ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında konuştu.

"RUSYA VE KUZEY KORE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN İLERLEDİĞİNİ GÖSTERİR"

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Pyongyang'ın Rusya'ya yardım amacıyla Ukrayna'ya asker konuşlandırdığıyla ilgili iddialardan haberdar olduklarını ancak bunları henüz teyit edemediklerini aktardı.

İddiaları incelediklerini ve konuyu yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirten Ryder, şu ifadelerde bulundu:

İddialar doğruysa bu, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki iş birliğinin ilerlediğini gösterir. Bu, Rusya'nın savaş alanındaki güçleri açısından içinde bulunduğu vahim durumu da ortaya koyar.

10 BİN KUZEY ASKERİ KONUŞLANDIRMAYA HAZIR

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın savaş alanına yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askeri konuşlandırmaya hazırlandığını bildirmişti.