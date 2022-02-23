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    Pentagon: Rus askerlerinin yüzde 80'i Ukrayna'ya girmeye hazır

    Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin yüzde 80'inin Ukrayna'ya girmeye hazır olduğunu açıkladı.
    • AA
    • 23.02.2022 - 20:49
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 21:17
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    Pentagon: Rus askerlerinin yüzde 80'i Ukrayna'ya girmeye hazır

    Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin yüzde 80'inin Ukrayna'ya girmeye hazır olduğunu açıkladı.

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