Peru Başbakanı Hector Valer Pinto görevden alındı

2017 yılında eşine fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıkınca yoğun baskıyla karşı karşıya kalan Başbakan Hector Valer Pinto’nun görevine son verildi.

Peru’nun yeni Başbakanı Hector Valer Pinto'nun göreve başladığının ertesi gününde aile içi şiddet uyguladığı iddiaları gündeme geldi.

Yerel basın Pinto'nun 2017 yılında Peru Aile Mahkemesi tarafından eşi Ana Maria Montoya'ya fiziksel şiddet suçundan aldığı uzaklaştırma cezasına ilişkin belgeleri yayınladı.

Mahkeme kararında Valer’in eşinin dayak yediği için aldığı sağlık raporunun kabul edildiğine dikkat çekildi.

KORUMA TEDBİRİ REDDEDİLDİ

Valer’in aile içi şiddet suçlamasıyla yargılandığı mahkemede, eşi Montoya lehine koruyucu önlem kararı alındığı, Valer'in geçen yıl ölen eşine karşı şiddet veya taciz teşkil eden herhangi bir davranışta bulunması durumunda ise cezasının arttırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Mahkemede, sulh hakimi tarafından rapor edilen şiddetten, kızının fiziksel olarak etkilenip etkilenmediğini belirleyecek kanıt bulunmadığını göz önünde bulundurularak, kızına karşı koruma tedbiri kararı verilmesinin reddedildiği belirtildi.

MUHALEFETİN YOĞUN BASKISI OLDU

Valer ise ailesine şiddet uyguladığını reddetmiş ve hiçbir zaman mahkum edilmediğini ifade etmişti.

Valer, mahkeme belgelerinin ortaya çıkmasının ardından muhalefetin yoğun baskısına maruz kalmıştı.

GÖREVİNDEN ALINDI

Başbakanlık koltuğuna 3 gün önce oturan Hector Valer Pinto'nun görevi kısa sürdü.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, eşine şiddet uyguladığının ortaya çıkmasının ardından Başbakan Pinto'yu görevinden aldı.

“YETKİLİLERİN BU TÜR SUÇLAMALARDAN ARINMIŞ OLMASI GEREKİR”

Castillo yaptığı açıklamada, “Kabineyi yeniden düzenlemeye karar verdim” dedi.

Dışişleri Bakanı Cesar Landa ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kamu hizmeti, yetkililerin bu tür suçlamalardan arınmış olmasını gerektirir.” ifadelerini kullandı.