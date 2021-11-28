Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesinde şiddetli sarsıntı kaydedildi. Peru'nun kuzeyinde yaşanan depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.

Peru'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin ülkenin kuzey bölgesinde yaşandığını duyurdu.

Depremin merkez üssü, Barranca şehrinin yaklaşık 45 kilometre kuzeyi olarak kayıtlara geçti.

PERU'DA ŞİDDETLİ DEPREM YAŞANDI

EMSC, 7.3 şiddetindeki sarsıntının yerin 100 kilometreden fazla derinliğinde kaydedildiği bilgisini paylaştı. Depremin meydana geldiği bölgenin seyrek nüfuslu olduğu belirtildi.

EMSC, şimdiye kadar herhangi bir hasar bilgisinin kendilerine ulaşmadığını aktardı.

ABD'YE GÖRE SARSINTININ ŞİDDETİ 7.5

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise depremin şiddetini 7.5 olarak duyurdu.

Tsunami Uyarı Sistemi; Brezilya, Kolombiya ve Ekvador'dan hissedilen depremden sonra tsunami uyarısı yapılmadığını söyledi.

PERU 'ATEŞ ÇEMBERİ' KUŞAĞINDA

Güney Amerika ülkesi Peru, dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri konumunda.

2007'DEKİ DEPREMDE 595 ÖLÜM YAŞANDI

"Ateş Çemberi" olarak adlandırılan Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremde 595 insan yaşamını yitirdi.