Yerel cenaze düzeninin bir parçası olduğu tahmin edilen 800 yıllık mumyanın keşfedildiği Peru'da çalışmalar sürüyor.

Peru'daki kazılarda, yeni bir keşif yapıldı.

Orta sahilde yaklaşık 800 yaşında olduğu tahmin edilen bir mumya bulundu.

Mumyalanmış kalıntıların, 1400'lerde İnka İmparatorluğu'nun yükselişinden önce ülkenin kıyıları ve dağları arasında gelişen kültürden bir kişiye ait olduğu söylendi.

Henüz cinsiyeti bilinmeyen mumya, Güney Amerika ülkesinin başkenti Lima'nın doğusunda ortaya çıktı.

HALATLARLA BAĞLANDIĞI GÖRÜLDÜ

Kazıda çalışan arkeolog Pieter Van Dalen Luna, kalıntıların ülkenin yüksek And bölgesinde yaşayan bir kişiye ait olduğunu belirterek, "Mumyanın temel özelliği, tüm vücudun halatlarla bağlanması ve yerel cenaze düzeninin bir parçası olacak şekilde eller yüzünü kapatacak şekilde bağlanmasıdır." dedi.

Peru'da 800 yıllık mumya keşfedildi ViDEO

TEKNİKLE KRONOLOJİSİ ÇIKARILACAK

Mumya, Lima'nın eteklerinde bulunan bir yeraltı yapısının içinde bulundu.

Türbenin içinde ayrıca seramikler, bitkisel kalıntılar ve taş aletler de bulunuyordu.

Peru, İnka İmparatorluğu'ndan önce ve sonra gelişen kültürlerden yüzlerce arkeolojik alana ev sahipliği yapıyor.