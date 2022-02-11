Euro
15.44
-0.13%
Dolar
13.56
0.35%
Altın
795.36
0.19%
Borsa
2028
-0.50%
Bitcoin
590.614
-1.33%
BTXN Coin
37.14
13.99%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Güneşli 2 C

    Peru’da facia: 22 ölü, 33 yaralı

    Ülkenin kuzeyinde bir yolcu otobüsünün vadiye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 10:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Peru’da facia: 22 ölü, 33 yaralı

    Peru'nun Pataz eyaletinde dağlık bir bölgede, Tayabamba kentinden Trujillo kentine giden yolcu otobüsü, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu 100 metre derinliğindeki vadiye yuvarlandı.

    Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

    ÇAMURLU VE BAKIMSIZ YOL NEDEN OLDU

    Kazada yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Kazanın meydana geldiği yolun çamurlu ve bakımsız olduğu belirtilirken, engebeli bölgede çok sayıda kaza meydana geldiği öğrenildi.

    Peru’da facia: 22 ölü, 33 yaralı ViDEO

    Peru’da facia: 22 ölü, 33 yaralı #1

    Peru’da facia: 22 ölü, 33 yaralı #2

    Peru’da facia: 22 ölü, 33 yaralı #3

    Peru’da facia: 22 ölü, 33 yaralı #4


    Görüş Bildir