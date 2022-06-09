Petrol
123.09
-0.40%
Euro
18.5021
0.59%
Dolar
17.2138
0.51%
Altın
1.022
0.16%
Borsa
2562
0.84%
Bitcoin
523.959
0.24%
BTXN Coin
11.18
2.19%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Peru’da madenciler arasında çatışma çıktı: 14 ölü

    Madenciler arasında çıkan çatışmalarda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin tutuklandığını öğrenildi.
    • 09.06.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 10:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Peru’da madenciler arasında çatışma çıktı: 14 ölü

    Peru’nun Arequipa şehrinde, altın madencilerinden oluşan bir grup arasında çatışma çıktı.

    İlk olarak 2 Haziran tarihinde çıktığı belirtilen çatışmalarda yetkililer, en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Olayla ilgili 31 kişinin tutuklandığı belirtildi.

    Sorumlular videolardan tespit ediliyor

    Öte yandan yetkililer, video ve ses kayıtlarının inceleyerek sorumluların tespitine devam edildiğini duyurdu.

    İHA’da yer alan habere göre Arequipa polisi ise soruşturmalar nedeniyle kapatılan Güney Pan-Amerika Otoyolu’nda trafiğin kısıtlı olarak devam ettiğini söyledi.

    Peru’da madenciler arasında çatışma VİDEO

    Peru’da madenciler arasında çatışma çıktı: 14 ölü #1

    Peru’da madenciler arasında çatışma çıktı: 14 ölü #2

    Peru’da madenciler arasında çatışma çıktı: 14 ölü #3

    Peru’da madenciler arasında çatışma çıktı: 14 ölü #4

    Peru’da madenciler arasında çatışma çıktı: 14 ölü #5

    Peru’da madenciler arasında çatışma çıktı: 14 ölü #6


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Münbiç'teki teröristler ABD yapımı tanksavar kullanıyor
    Gündem

    Münbiç'teki teröristler ABD yapımı tanksavar kullanıyor

    Konya’da cumaya gitti diye işten atılan çalışana sevindiren haber
    İç Haber

    Konya’da cumaya gitti diye işten atılan çalışana sevindiren haber

    Görüş Bildir