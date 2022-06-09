Peru’da madenciler arasında çatışma çıktı: 14 ölü

Madenciler arasında çıkan çatışmalarda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin tutuklandığını öğrenildi.

Peru’nun Arequipa şehrinde, altın madencilerinden oluşan bir grup arasında çatışma çıktı.

İlk olarak 2 Haziran tarihinde çıktığı belirtilen çatışmalarda yetkililer, en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olayla ilgili 31 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Sorumlular videolardan tespit ediliyor

Öte yandan yetkililer, video ve ses kayıtlarının inceleyerek sorumluların tespitine devam edildiğini duyurdu.

İHA’da yer alan habere göre Arequipa polisi ise soruşturmalar nedeniyle kapatılan Güney Pan-Amerika Otoyolu’nda trafiğin kısıtlı olarak devam ettiğini söyledi.

Peru’da madenciler arasında çatışma VİDEO