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- Peru'da otobüs uçuruma düştü: 27 ölü
Peru'da otobüs uçuruma düştü: 27 ölü
Güney Amerika ülkesi Peru'da, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
- AA
- 19.06.2021 - 08:37
Peru'nun güneyindeki Ayacucho kentinden Arequipa'ya giden ve madencileri taşıyan yolcu otobüsü, Nasca-Puquio kara yolunda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 250 metrelik uçuruma yuvarlandı.
27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililer, kazada en az 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü ağır 16 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Otobüsteki yolcuların çoğunun özel bir maden şirketinde çalışan işçiler olduğu belirtildi. Maden şirketi, kazadan büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.