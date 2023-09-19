Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 24 ölü, 21 yaralı
İHA

Peru'nun güneyinde yer alan Huancavelica şehri yakınlarında yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yoldan çıkan otobüste 24 kişi öldü

Kazada, 24 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, görgü tanıkları, yağış nedeniyle yolun kayganlaştığını, otobüsün virajdan geçtiği sırada kontrolü kaybederek yoldan çıktığını ifade etti.

Soruşturma başlatıldı

Otobüs şirketi kazadaki tüm sorumluluğu üstlendiklerini açıklarken, yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)