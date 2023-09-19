Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 24 ölü, 21 yaralı

İHA
Peru'nun güneyinde yer alan Huancavelica şehri yakınlarında yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Yoldan çıkan otobüste 24 kişi öldü
Kazada, 24 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, görgü tanıkları, yağış nedeniyle yolun kayganlaştığını, otobüsün virajdan geçtiği sırada kontrolü kaybederek yoldan çıktığını ifade etti.
Soruşturma başlatıldı
Otobüs şirketi kazadaki tüm sorumluluğu üstlendiklerini açıklarken, yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)