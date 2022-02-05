Euro
15.54
0.10%
Dolar
13.56
-0.06%
Altın
788.50
0.08%
Borsa
1944
-0.72%
Bitcoin
548.090
8.98%
BTXN Coin
32.58
1.78%
Bitexen
0ºC
İstanbul
Açık 0 C

    Peru’da turist taşıyan uçak düştü: 7 ölü

    Peru’nun Nazca şehrinde turistleri taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 7 kişi olay yerinde can verdi.
    • İHA
    • 05.02.2022 - 00:17
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 00:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Peru’da turist taşıyan uçak düştü: 7 ölü

    Peru’nun kuzeyindeki Nazca şehrindeki Maria Reiche Havaalanı yakınlarında turistleri taşıyan küçük uçak düştü.

    Peru’da turist taşıyan uçak düştü: 7 ölü - Video

    UÇAKTAKİ 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

    Peru’da turist taşıyan uçak düştü: 7 ölü #1

    ÖLENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANMADI

    Uçağın ait olduğu turizm şirketi Aero Santos tarafından yapılan açıklamada, uçakta bir pilot, bir yardımcı pilot ve beş yabancı turistin bulunduğu ifade edilirken, turistlerin kimlikleri ve hangi ülkeden geldikleri hakkında bilgi paylaşılmadı.

    Peru’da turist taşıyan uçak düştü: 7 ölü #2

    UÇAK İRTİFA KAYBETTİĞİ İÇİN DÜŞTÜ İDDİASI

    Peru Ulaşım ve Haberleşme Bakanlığı ile Ulusal Polis kaza hakkında soruşturma başlatırken, uçağın iniş yaptığı sırada irtifa kaybetmesi sonucu düştüğü üzerinden duruluyor.


    Görüş Bildir