Peru’nun Nazca şehrinde turistleri taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 7 kişi olay yerinde can verdi.

Peru’nun kuzeyindeki Nazca şehrindeki Maria Reiche Havaalanı yakınlarında turistleri taşıyan küçük uçak düştü.

Peru’da turist taşıyan uçak düştü: 7 ölü - Video



UÇAKTAKİ 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.





ÖLENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANMADI

Uçağın ait olduğu turizm şirketi Aero Santos tarafından yapılan açıklamada, uçakta bir pilot, bir yardımcı pilot ve beş yabancı turistin bulunduğu ifade edilirken, turistlerin kimlikleri ve hangi ülkeden geldikleri hakkında bilgi paylaşılmadı.





UÇAK İRTİFA KAYBETTİĞİ İÇİN DÜŞTÜ İDDİASI

Peru Ulaşım ve Haberleşme Bakanlığı ile Ulusal Polis kaza hakkında soruşturma başlatırken, uçağın iniş yaptığı sırada irtifa kaybetmesi sonucu düştüğü üzerinden duruluyor.