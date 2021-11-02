Pfizer, 2021 için aşısı satış beklentisini 36 milyar dolara çıkardı

Pfizer, 2021 için aşısı satış beklentisini 36 milyar dolara çıkardı

Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdikleri koronavirüs aşısından bu yıl elde edecekleri satış gelirine ilişkin tahminini yüzde 7,5 artırarak 36 milyar dolara yükseltti.

Koronavirüs salgınına karşı savaşta insanlığın en büyük silahı, bulunan aşılar oldu.

Aşılama programları dünya genelinde devam ederken, aşıyı bulan ilaç şirketlerinin gelirleri de yükselmeye devam ediyor.

BİLANÇOYU AÇIKLADILAR

ABD'li ilaç firması Pfizer, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 134 artarak 24,1 milyar dolara ulaştı.

Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 10,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Pfizer'ın aşı satışlarından elde ettiği gelir bu yılın üçüncü çeyreğinde 14,6 milyar dolar olurken, korona aşısının satışlarından sağlanan gelir 13 milyar dolar olarak kaydedildi.

BU YIL 36 MİLYAR SATIŞ BEKLENİYOR

Şirket, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdikleri korona aşısından bu yıl yaklaşık 36 milyar dolarlık satış geliri beklediğini duyurdu.

Pfizer, temmuz ayında yaptığı açıklamada, aşı satışlarından bu yıl 33,5 milyar dolarlık gelir elde etmeyi öngördüklerini bildirmişti.

2,3 MİLYAR DOZ TESLİM EDİLECEK

Şirket, bu yıl 2,3 milyar doz aşının teslim edilmesinin beklendiğini kaydetti.

Pfizer'ın net kârı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 8,2 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kâr ise 1,5 milyar dolar olmuştu.

Pfizer'ın geçen yılın üçüncü çeyreğinde 0,26 dolar olan hisse başına k'arı, 2021'in aynı döneminde 1,42 dolara ulaştı.