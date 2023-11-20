Pink Floyd solisti Roger Waters'tan konserde Gazze mesajı İsrail destekçilerinin konserini iptal ettirmeye çalıştığı Pink Floyd grubu solisti Roger Waters, Uruguay'daki konserde Gazze’de yaşanan katliamın görüntülerini dev ekrana yansıtılırken "Filistin’deki soykırımı durdurun" çağrısı yaptı.

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AA & Ensonhaber

7 Ekim'de Hamas baskınıyla başlayan başlayan ve İsrail'in sivil katliama dönüştürdüğü savaşın 45. gününe girildi. İsrail ordusu, Gazze'nin farklı bölgelerini gece boyunca bombalamaya ve saldırmaya devam ediyor. Dünya genelinde birçok yerden Filistin'e destek sesleri yükselirken, işgalci İsrail'in Siyonist destekçileri provokasyonlarına devam ediyor."

Roger Waters, engellemelere rağmen konsere çıktı

İsrail destekçilerinin konserini iptal ettirmeye çalıştığı Pink Floyd grubu solisti İngiliz müzisyen Roger Waters, tüm engellemelere rağmen Uruguay'da konsere çıktı.

"Filistin'de soykırımı durdurun" çağrısı

Sahneye boynunda kefiye ile çıkan Waters, "Filistin’deki soykırımı durdurun" çağrısı yaparken; Gazze'de yaşanan katliamın görüntüleri dev ekrana yansıtıldı.

Ünlü şarkıcı, daha önceki konserlerinde de Filistin bayrağı açmış ve mazlum Gazzelilerin yanında olduğunu ifade etmişti.

13 binden fazla Filistinli can verdi

Hamas-İsrail savaşında 45. güne girildi. İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu düzenlediği saldırıda 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin, Türkiye'ye teşekkür ederken; Çin, bu sabah Gazze için tüm dünyanın harekete geçmesini istedi.

Sağlık Bakanlığının talebi üzerine; Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türkiye'de tedavi görecek Gazzeli hastaların tahliyesi için Hava Kuvvetlerine ait bir A400M uçağının görevlendirildiği bildirildi.