Pink Floyd'un solisti Waters, Filistin bayrağı açtı Kolombiya'ya giden İngiliz müzisyen Waters, burada Cumhurbaşkanı Petro ile Filistin bayrağı açarak kameralara poz verdi. Petro, Bogota'da hiçbir otelin Waters'ı ağırlamak istememesine tepki gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, konser vermek üzere Kolombiya'ya gitti

Waters, ziyareti kapsamında Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından kabul edildi.

Görüşme, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleştirildi.

Filistin bayrağı açtılar

Petro'nun en küçük kızı Antonella'ya imzalı gitarını hediye eden müzisyen Waters, görüşmenin sonunda Petro ile dev Filistin bayrağı açtı.

Cumhurbaşkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, Waters'ın, Petro'dan Gazze'de soykırımın durdurulması için Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) önünde bir eyleme eşlik etmesini istediği bildirildi.

'Heyecan verici' görüşme

Görüşmenin "heyecan verici" olduğu ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Petro ve Waters'ın, Gazze'de devam eden soykırıma dikkat çektiği bildirildi.

Bogota'daki Live Coliseum'da sahne alan Waters, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Petro'ya selam yollamış ve Petro'ya oy veren Kolombiyalıları tebrik etmişti.

Bogota'da otellerin Waters'ı reddetmesine tepki

Petro, 19 Kasım'daki açıklamasında, Roger Waters'ın, Filistin'in haklarını savunduğu için ülkesinin başkenti Bogota'da hiçbir otel tarafından kabul edilmediğini belirterek şöyle demişti:

Bu demokrasi midir? Uluslararası hak mıdır? Hitler'in Yahudi halkına yaptığının aynısının şu anda dillendirmemesi için uluslararası karşıt bir dayanışma yapılıyor.

Waters'ın, ülkesinde konser vermesi için her türlü desteği kendisine sağlayacağını söyleyen Petro, otellerin Waters'ı kabul etmemesi halinde kendisinin devreye gireceğini bildirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)