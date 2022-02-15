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- PKK Azez'de sivilleri vurdu: 4 ölü
PKK Azez'de sivilleri vurdu: 4 ölü
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine yaptığı füze saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı.
- AA
- 15.02.2022 - 19:28
Türkiye'nin güney sınırında Kilis’in karşısında yer alan Suriye'nin Azez ilçe merkezine, Tel Rıfat’ta yuvalanan terör örgütü YPG/PKK füzelerle saldırdı.
4 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
TOPÇU ATIŞIYLA KARŞILIK VERİLDİ
Muhalifler, Tel Rıfat’ta yuvalanan terör örgütü mevzilerine topçu atışlarıyla karşılık verdi.