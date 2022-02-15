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    PKK Azez'de sivilleri vurdu: 4 ölü

    Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine yaptığı füze saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı.
    • AA
    • 15.02.2022 - 19:28
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    PKK Azez'de sivilleri vurdu: 4 ölü

    Türkiye'nin güney sınırında Kilis’in karşısında yer alan Suriye'nin Azez ilçe merkezine, Tel Rıfat’ta yuvalanan terör örgütü YPG/PKK füzelerle saldırdı.

    4 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

    Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

    Yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

    TOPÇU ATIŞIYLA KARŞILIK VERİLDİ

    Muhalifler, Tel Rıfat’ta yuvalanan terör örgütü mevzilerine topçu atışlarıyla karşılık verdi.

    PKK Azez de sivilleri vurdu: 4 ölü #1

    PKK Azez de sivilleri vurdu: 4 ölü #2


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