PKK Azez'de sivilleri vurdu: 4 ölü

Türkiye'nin güney sınırında Kilis’in karşısında yer alan Suriye'nin Azez ilçe merkezine, Tel Rıfat’ta yuvalanan terör örgütü YPG/PKK füzelerle saldırdı.

4 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

TOPÇU ATIŞIYLA KARŞILIK VERİLDİ

Muhalifler, Tel Rıfat’ta yuvalanan terör örgütü mevzilerine topçu atışlarıyla karşılık verdi.