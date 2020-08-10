PKK, göç ettirdiği vatandaşların mallarına el koyuyor

Suriye'de masum insanlara baskı uygulayan terör örgütü YPG/PKK, şimdi de işgal altında tuttuğu bölgelerde yaşayanların mal varlıklarını gasbetmeye kalktı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillere yönelik zulmü bitmek bilmiyor.

YPG/PKK Suriye'de işgal ettiği bölgelerden göç ettirdiği vatandaşların mal varlıklarına da el koyma başladı.

Terör örgütünün sözde meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye vatandaşı olup da Suriye'de birinci veya ikinci dereceden akrabası bulunmayan vatandaşların taşınabilir ve taşınmaz mal varlıklarının tümü örgüt yönetimine geçecek.

PKK'NIN KORUNMA BAHANESİ

Böylece Suriye'de bulunmayan vatandaşların mal varlıklarına, terör örgütü YPG/PKK tarafından korunma bahanesiyle el konulacak.

BİNLERCE MAĞDUR, MAL VARLIKLARINDAN OLACAK

Terör örgütü bu şekilde gelir kaynaklarını çeşitlendirmek isterken, örgütün baskıları nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan binlerce mağdur vatandaş mal varlıklarından olacak.

YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde demografik yapıyı değiştirme amacıyla bölgede yaşayan Türkmen, Süryani, Ezidi ve Araplara şiddet uygulayarak göçe zorlaması raporlara yansımıştı.

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