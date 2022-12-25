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    PKK sempatizanları bu kez İngiltere'yi karıştırdı

    PKK sempatizanları bu kez İngiltere'yi karıştırdı

    Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında yaşanan silahlı saldırıyı protesto için PKK paçavraları ile Londra'da sokağa çıkan terör yandaşları ile polis arasında arbede yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 10:25
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    23 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşı Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında etrafa silahla ateş açtı.

    Saldırı sonucu en az 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi ise yaralandı.

    Saldırının ardından Paris karıştı.

    Fransa'nın beslediği PKK sempatizanları sokaklara döküldü. Olayı bahane edip protesto için sokağa çıkan PKK yandaşları şehri adeta yakıp yıktı. Polisle çatışan PKK'lılar arasından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    PKK sempatizanları bu kez İngiltere'yi karıştırdı VİDEO

    Londra'da PKK eylemi

    Fransa'daki olaylar İngiltere'ye de sıçradı.

    Paris'teki saldırıyı protesto eden terör örgütü PKK yanlıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da da Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.

    Terör örgütü sempatizanları daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti, göstericilerden biri elçiliğe doğru taş attı.

    Bunun üzerine terör örgütü PKK destekçileriyle polis arasında küçük çaplı arbede yaşandı.

    PKK sempatizanları bu kez İngiltere yi karıştırdı #1

    PKK sempatizanları bu kez İngiltere yi karıştırdı #2


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