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PKK sempatizanları bu kez İngiltere'yi karıştırdı

PKK sempatizanları bu kez İngiltere'yi karıştırdı

Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında yaşanan silahlı saldırıyı protesto için PKK paçavraları ile Londra'da sokağa çıkan terör yandaşları ile polis arasında arbede yaşandı.