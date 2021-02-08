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    PKK'dan El Bab'a roketli saldırı

    Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye’nin El Bab kentine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk 9 sivil yaralandı.
    • İHA
    • 08.02.2021 - 20:15
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 20:18
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    PKK'dan El Bab'a roketli saldırı

    Suriye’nin El Bab kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi.

    Saldırıda 3 adet roketin kentte bulunan bir okula ve camiye isabet ettiği bildirildi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk 9 sivil yaralandı.

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    Roketlerin düştüğü bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.

    Yaralılardan 1’inin ise durumunun ağır olduğu aktarıldı.

    PKK'dan El Bab'a roketli saldırı VİDEO

    PKK dan El Bab a roketli saldırı #1

    PKK dan El Bab a roketli saldırı #2

    PKK dan El Bab a roketli saldırı #3

    PKK dan El Bab a roketli saldırı #4

    PKK dan El Bab a roketli saldırı #5

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