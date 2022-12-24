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    Polise tepki gösteren Fransız vekil Delogu, PKK yanlılarıyla yürüdü

    Ulusal Meclis üyesi, örgüt paçavraları altında düzenlenen yürüyüşe katıldı. Delogu, Fransız polisinin örgüt sempatizanlarına müdahalesine de tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 16:37
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    Polise tepki gösteren Fransız vekil Delogu, PKK yanlılarıyla yürüdü

    Fransa'nın başkenti Paris, Ahmet Kaya Kültür Merkezi binası yakınındaki saldırı sonrası karıştı.

    Terör örgütü PKK yandaşları, ellerinde örgüt paçavralarıyla Fransız polisiyle karşı karşıya geldi.

    Sokakları savaş alanına çeviren örgüt sempatizanlarına Fransız polisin müdahalesi sert oldu.

    Polisin müdahalesi, Fransız vekili rahatsız etti

    Polisin karşı koyması, Fransa Ulusal Meclisi Üyesi Sebastien Delogu'yu rahatsız etti.

    Delogu, müdahale görüntülerini paylaştığı sosyal medyada, "Polis, saldırının kurbanlarını anmak üzere gelen barışçıl gruba karşı kabul edilemez şiddet uygulamaktan suçlu! Hatırlatmak isterim ki polise göstericileri sopayla dövmek için değil, gösterileri korumak için maaş ödeniyor." diye yazdı.

    PKK paçavraları altında yürüdü

    Gösterilerin barışçıl olduğunu savunan Delogu, daha sonra PKK paçavralarıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı.

    Fransız vekil, Paris'teki yürüyüş sırasında örgütün bezleri altında poz verdi.

    Polise tepki gösteren Fransız vekil Delogu, PKK yanlılarıyla yürüdü ViDEO

    Polise tepki gösteren Fransız vekil Delogu, PKK yanlılarıyla yürüdü #1

    Polise tepki gösteren Fransız vekil Delogu, PKK yanlılarıyla yürüdü #2

    Polise tepki gösteren Fransız vekil Delogu, PKK yanlılarıyla yürüdü #3

    Polise tepki gösteren Fransız vekil Delogu, PKK yanlılarıyla yürüdü #4

    Polise tepki gösteren Fransız vekil Delogu, PKK yanlılarıyla yürüdü #5

    Polise tepki gösteren Fransız vekil Delogu, PKK yanlılarıyla yürüdü #6


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