Politico: ABD, Avrupa'nın Amerikan silahları satın almasını istiyor Avrupa'nın ABD yapımı silahlara yatırımını sürdürmesini isteyen Washington yönetiminin mücadelesi analize konu oldu.

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ABD merkezli Politico dergisi, Washington'daki yetkililerin savunma konusunda Avrupalı liderlerden beklentilerini gündeme getirdi.

Avrupa kıtasındaki liderlerin, ABD'den net mesajlar aldığı, bunun da savunma harcamalarının artırılmasıyla ilgili olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin yayınlanan analizde, Avrupa'ya "Ekstra harcamaların çoğunun ABD silahlarına gittiğinden emin olun." şeklinde sinyaller gönderildiği, Avrupalı liderlerin ise buna direndiği kaydedildi.

ABD ile Avrupa arasında savunma çekişmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, geçen ay Bratislava'da düzenlenen GLOBSEC konferansında, "Gerçek bir Avrupa savunma teknolojisi ve sanayi üssü geliştirmeliyiz. Avrupa düzeyinde tam bağımsız teçhizat konuşlandırmalıyız." dediği anımsatıldı.

Avrupa ülkelerinin, halihazırda savunma satın almalarının yaklaşık yarısını Amerikan teçhizatına harcadığı ifade edilerek, ABD'nin bu tablonun bozulmasını istemediğine işaret edildi.

Silah bağımlılığı rahatsız edici bir gerçek

İç Pazardan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, geçen ay yaptığı açıklamada, "Planımız, AB parasıyla, Ukrayna için ve kendi güvenliğimiz için savunma sanayimizi güçlendirme çabalarını doğrudan desteklemektir." şeklinde konuştu.

Ancak Avrupa'nın stratejik özerkliğini destekleyenler için silah konusunda ABD'ye devam eden bağımlılığın "rahatsız edici bir gerçek" olduğu görüşüne yer verildi.

ABD endüstrisi Avrupalı silah alıcıları için çekici

Avrupalı şirketlerin savunma konusunda yeterli uzmanlığa sahip olduğu da aktarıldı. Bu konuda Fransız yapımı Rafale savaş uçaklarından Alman üretimi Leopard tanklarına örnekler verildi.

Bununla birlikte ABD silah endüstrisinin ölçeği ve teknolojik yeniliğinin Avrupalı silah alıcıları için çekici olduğu notu paylaşıldı.