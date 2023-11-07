Politico: İsrail'in saldırıları, Batılı siyasetçileri ikiye böldü Binlerce Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle Batılı birçok politikacının baskı altında olduğu belirtildi. İsrail'in saldırılarının, siyaseti altüst ettiğine dikkat çekildi.

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Dünya genelindeki siyasetçiler, İsrail'in Gazze'ye ölümcül saldırıları nedeniyle Müslümanların baskısıyla karşı karşıya kaldı.

İsrail ordusunun bombardımanlarının, Orta Doğu'nun ötesindeki sol siyaseti altüst ettiği belirtildi.

"Bedeli ağır olabilir"

ABD merkezli Politico dergisinde yayınlanan analizde, bu duruma işaret edilerek, "Seçimler yaklaşırken bedeli ağır olabilir." yorumu yapıldı.

İsrail'in binlerce Filistinliyi öldürmesinin, siyasi fikir birliğini bozduğu ifade edildi. Batı genelinde en çok zorluk çekenlerin, siyasi yelpazenin solundaki politikacılar olduğu kaydedildi.

Müslüman seçmenlerden Biden'a baskı

ABD'de Başkan Joe Biden'ın İsrail'e desteğinin, ülkedeki Müslüman seçmenler tarafından ihanet olarak algılandığı belirtildi. Söz konusu seçmenlerin, Biden yönetimini baskı altına aldığına dikkat çekildi.

İngiltere'de, bir sonraki İşçi Partisi başbakanı olma yolunda ilerleyen Keir Starmer'in, partisi içindeki şiddetli anlaşmazlıkların ortasında şimdiye kadarki en ağır sınavıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

İki önemli gerilim noktası

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının dünya siyasetine yansımalarına ilişkin yapılan analizde şu ifadelere yer verildi:

İspanya'da Pedro Sanchez, sol eğilimli koalisyon kurarak iktidara tutunmaya çalışıyor.



Hollanda'da ise bu ayın sonunda yapılacak seçimler öncesinde sol ittifakın kampanyası kargaşaya sürüklendi.



Solu bölen iki önemli gerilim noktası var: Gazze'ye yardım ve sivillerin dışarı çıkmasına izin verecek ateşkes meselesi ile liderlerin İsrail'i eleştirirken ne kadar ileri gitmesi gerektiği.

"İnce çizgide yürümeye çalışıyorlar"

Sol eğilimli parti liderleri "ince çizgide" yürümeye çalışırken, saflarındaki pek çok kişinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki askeri operasyonlarına yönelik eleştirilerde ve ateşkes talebinde çok daha sert olduğunun altı çizildi.

Düşünce kuruluşu Chatham House'tan Elham Fakhro, "Soldaki liderlerin, sahadaki savaş karşıtı duyarlılığın gücünü anlaması ve buna göre hareket etmesi gerekiyor." dedi.

"Siyaseti altüst etti"

Tablonun ülkeden ülkeye değiştiği belirtilerek, "Ancak İsrail-Hamas savaşı, Orta Doğu'nun çok ötesinde siyaseti altüst etti." ifadesi kullanıldı.

Pek çok Batı ülkesinde önemli seçimlerin yaklaştığı bir dönemde, bu bölünmelerin sol partiler açısından bedelinin ağır olabileceği aktarıldı.