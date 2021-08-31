Politico: Joe Biden, Afganistan fiyaskosunun üstünü örtmeye çalışıyor

ABD merkezli dergi, Biden'ın çekilme sırasında yaşanan ölümler nedeniyle üzerinde oluşan kara bulutları dağıtmaya çalıştığını ifade etti.

Afganistan'dan çekilmesini tamamlayan ABD'de Başkan Joe Biden, uyguladığı hızlı çekilme yöntemi nedeniyle ülkesinde tepkilerin odağına oturdu.

Çekilme sürecinde son viraja girilirken, başkent Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı çevresinde peş peşe yaşanan patlamalar, aralarında 13 ABD askerinin de bulunduğu ölümlere yol açtı.

AFGANİSTAN GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRME ÇABASI

20 yıllık işgalin ardından Kabil'de ortaya çıkan tablo başta Cumhuriyetçiler olmak üzere Biden muhaliflerini bir cephede toplarken, ABD merkezli Politico dergisi, Biden'ın gündemi değiştirme çabalarını okurlarına aktardı.

YASAMA, KORONAVİRÜS...

"Biden, Afganistan fiyaskosunu mazide bırakmaya çalışıyor" başlıklı haberde, "Başkan ve Demokrat müttefikleri, dikkatleri yasama gündemlerine ve koronavirüs salgınına çevirmek istiyor. Çatışmanın çalkantılı sonucunu arkalarında bırakmak için yarışıyorlar." denildi.

BEYAZ SARAY YETKİLİLERİ TEYAKKUZDA

Beyaz Saray yetkililerinin, bu doğrultuda "taktiksel olarak" Biden'ın koronavirüs pandemisini ele alış biçimi ve kapsamlı ekonomik gündeme geçişi dahil bir yol haritası planladığı kaydedildi.

BIDEN'IN SONBAHAR GİRİŞİMİ

Washington'da yapılan hesaplarda, Afganistan'dan çekilmenin "gerekli bir eylem olarak değerlendirileceği" konuşuluyor.

Barack Obama'nın başkanlığı döneminde Beyaz Saray Eski İletişim Direktörü görevinde bulunan ve Biden yönetimine yakınlığıyla bilinen Jennifer Palmieri, "Sonbaharda onlar için ileriye giden yol koronavirüs ve altyapı olmaya devam ediyor." dedi.

ABD BAŞKANINA DESTEK GERİLEDİ

Öte yandan Afgan hükümetinin Taliban karşısında direnememesi ve Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi, Başkan Joe Biden'a kamuoyu desteğini yüzde 7 oranında düşürdü.

Ancak Biden yönetimindeki kaynaklar ve bazı Demokratlar, söz konusu gerilemeyi geçici gördüklerini söylüyor.

Joe Biden'ın Kabil saldırısı sonrası yaptığı açıklama ViDEO