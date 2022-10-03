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    Polonya, Almanya'dan talep ettiği tazminat için resmi bildirimde bulundu

    1939-1945 dönemindeki kayıpları nedeniyle Almanya’dan 1,3 trilyon euro tazminat isteyen Polonya, resmi bildirimde bulundu.
    • 03.10.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 16:55
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    Polonya, Almanya'dan talep ettiği tazminat için resmi bildirimde bulundu

    Polonya’da 2. Dünya Savaşı’na yönelik tartışmalar sürüyor…

    Savaş sırasında yaşanan kayıplar nedeniyle Almanya’dan tazminat talebi, gündemdeki yerini koruyor…

    İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın ülkeye verdiği zararı 1,3 trilyon euro olarak hesap eden rapor yayınlanmıştı.

    Diplomatik bildirim yayınlandı

    Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşmesinden günler öncesinde Alman hükümetine teslim edilmek üzere tazminat istenen diplomatik bir bildirim yayınlandığını belirtti.

    Bakan Rau'nun konuya ilişkin meseleleri, görüşme sırasında Baerbock'a ileteceği aktarıldı.

    İktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin lideri Jaroslaw Kaczynski, İkinci Dünya Savaşı tazminatları konusunun Berlin'de gündeme getirilmesine karar verildiğini söylemişti.

    Kaczynski, "Bu, Alman devletinin, 1939-1945 döneminde Polonya'ya yaptığı her şey için belki de uzun ve zorlu bir süreçle tazminat ödemesini sağlamakla ilgili." ifadesini kullanmıştı.


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