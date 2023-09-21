Polonya Başbakanı Morawiecki: Artık Ukrayna'ya silah göndermiyoruz Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin artık Ukrayna'ya silah göndermeyeceğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Polonya haber ajansı PAP'a göre Başbakan Mateusz Morawiecki'nin açıklaması, Ukrayna ile ilişkilerinin, Varşova'nın büyük miktarlardaki Ukrayna tahılına uyguladığı ambargo nedeniyle gerildiği bir dönemde geldi.

"Ukrayna'dan yapılan tahıl ithalatı, pazarı tahrip ediyor"

Özel televizyon kanalı Polsat News'e konuşan Morawiecki, Polonya'nın Rusya'ya karşı kazanılacak zafere yardımcı olduğunu ancak Ukrayna'dan yapılan tahıl ithalatının Polonya pazarını tahribini kabul edemeyeceğini söyledi.

Ukrayna tahılı transit geçecek

Morawiecki, Ukrayna tahılının transit geçişinin süreceğini belirterek "Polonya bu geçişten dolayı herhangi bir maliyete katlanmıyor. Aksine, bundan kazanç sağladığımız söylenebilir." ifadesini kullandı.

"Artık Ukrayna'ya silah göndermiyoruz"

Polonya'nın Ukrayna'nın güvenliğini kesinlikle riske atmayacağının altını çizen Morawiecki, "Rzeszow'daki askeri ikmal merkezimiz, Amerikalılar ve NATO ile mutabık kalarak şimdiye kadar yerine getirdiği ve getireceği rolün aynısını yerine getirmektedir." dedi.



Morawiecki, orduya yatırımlar için siparişlerini artırdıklarını dile getirerek "Artık Ukrayna'ya herhangi bir silah göndermiyoruz, çünkü artık kendimizi en modern silahlarla silahlandıracağız." diye konuştu.