Polonya göçmenlere karşı Belarus sınırına duvar örecek

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi nedeniyle kalıcı bir duvar örülmesi için meclise yasa tasarısı sunacaklarını söyledi.

Suriye'de yıllardır süren iç savaş nedeniyle Avrupa yönlü göç akımı Afganistan'daki Taliban iktidarıyla birlikte hız kazandı.

Yunanistan başta olmak üzere Balkan ülkeleri göç akınını durdurmak için sınırlarını duvarlarla ve tel örgülerle örmeye başladı.

POLONYA DA DUVAR ÖRECEK

Polonya da o ülkelerden biri. Sınıra tel örgü çeken Polonya bu kez duvar örme kararı aldı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, devlet televizyonuna konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Blaszczak, Belarus sınırında inşa edilmesi planlanan duvara ilişkin yasa tasarısının İçişleri Bakanlığınca hazırlanacağını, bazı yasal sorunlardan ötürü bu hususta tasarı hazırlanmasının öngörülenden daha zor olduğunu dile getirdi.

TEL ÖRGÜYÜ 3 BİN ASKER KORUYOR

Halihazırda bu sınırın korunması için tel örgü çekildiğini ve 3 bin askerin görevlendirildiğini kaydeden Blaszczak, bu önlemlerin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun burayı istikrarsızlaştırmak için oluşturmaya çalıştığı "göçmen krizine" karşı alındığını ifade etti.

ASKER SAYISI İKİ KATINA ÇIKARILIYOR

Blaszczak, ordunun burada görev yapan asker sayısını iki katına çıkarma hususunda karar aldığını, "göçmen baskısının çok şiddetli olduğunu" ileri sürdü.

Ülke basınına göre sınıra yapılacak duvar yaklaşık 109 milyon avroya mal olacak.

SINIRLARA TEL ÖRGÜLER ÇEKİLDİ

Yaklaşık iki ayı aşkın süredir Belarus’un komşu ülkelerindeki sığınmacı gerginliği nedeniyle Letonya, Litvanya ve Polonya sınırlarına tel örgü çekmeye başladı.

Belarus’u göçmenler için "yapay bir rota oluşturmakla" suçlayan Polonya​​​​​​​, bu ülkenin Rusya’nın da desteğiyle Afganistan ve Irak gibi Orta Doğu ülkelerinden sığınmacıları kendi ülkesine getirdiğini ve bunlar üzerinden AB’yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia ediyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği belirtilirken geçen ay kötü şartlardan ötürü 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.​​​​​​​