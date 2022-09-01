Polonya, İkinci Dünya Savaşı için Almanya'dan tazminat istedi

Nazi Almanya’sı tarafından işgalinin yıldönümü sebebiyle Polonya'da hazırlanan raporda Almanya’nın 1.3 trilyon dolar tazminat ödemesi gerektiği belirtildi.

İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 83. yılı dolayısıyla Polonya'da anma törenleri düzenleniyor.

Bu kapsamda Polonya’nın 1 Eylül 1939’da Nazi Almanya’sı tarafından işgalinin yıldönümü münasebetiyle ‘Savaş Kayıpları Raporu’ sunuldu.

Raporun sunulduğu programda konuşan eski başbakan ve hükümetteki partinin lideri Jaroslaw Kaczynski'nin, Almanya’nın tazminat ödemesi gerektiğini vurguladı.

1.3 trilyon dolar tazminat talebi

Polonya Savaş Kayıpları Enstitüsü'nün hazırladığı ve işgalin yıldönümü sebebiyle sunulan rapora göre, Nazi Almayasının işgali sırasında ülkenin 1.3 trilyon dolar kayıp yaşadığı vurgulandı.

Hükümet Sözcüsü Piotr Müller sosyal medyadan yaptığı açıklamada “5 milyondan fazla Polonya vatandaşı hayatını kaybetti. Polonya gelişme için büyük fırsatları kaybetti. Uzmanlar, kayıpların 6,2 trilyon Polonya Zlotisi (1.3 trilyon dolar) üzerinde olduğunu tahmin ediyor. Bu kayıplar hiçbir zaman telafi edilmedi” ifadelerini kullandı.

"Kurbanlar adalet talep ediyor"

Raporun sunumuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki “Alman saldırganlığının kurbanları adalet talep ediyor. Bu nedenle Savaş Kayıpları Raporunu sunuyoruz. Bu sadece geçmişin çözümü değil, her şeyden önce Polonya'nın geleceğini sakat bırakmanın telafisi” dedi.









