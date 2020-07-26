Polonya, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldı

Varşova yönetimi, sözleşmenin ideolojik unsurları içerdiğini belirtti. Karara tepki gösterenler, protesto düzenledi.

Polonya'da hükümet, İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceğini açıkladı.

Ülkenin Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, çekilme sürecini Pazartesi günü resmen başlatacaklarını duyurdu.

Düzenlediği basın toplantısında, sözleşmenin ebeveyn haklarını ihlal ettiğini belirten Ziobro, çocuklara cinsiyet eğitimini zorunlu hale getiren maddelerin tepkilere yol açtığını kaydetti.

Hükümetin, kararını duyurmasının ardından başkent Varşova'da sözleşmeyi savunanlar gösteri düzenledi.

"AMAÇ AİLE İÇİ ŞİDDETİ YASALLAŞTIRMAK"

Gösterinin organizatörlerinden Marta Lempart, "Amaç aile içi şiddeti yasal hale getirmek." dedi. AFP'nin görüntülediği gösteride, "Kadınlara karşı değil virüse karşı savaş" şeklinde sloganlar atıldı.

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzalandığı için 'İstanbul Sözleşmesi' olarak biliniyor.





"KOMÜNİZMDEN DAHA YIKICI"

Polonyalı bakan, sözleşmenin zararlı olduğunu değerlendirdikleri ideolojik unsurlar içerdiğini ifade etti.

Kürtaj karşıtı görüşleriyle bilinen iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nden (PiS) Cumhurbaşkanı seçilen Andrej Duda, seçim kampanyası sırasında LGBT haklarını "komünizmden daha yıkıcı bir ideoloji" şeklinde nitelemişti.



