Polonya, Türkiye ile savunma sanayisindeki iş birliğini ilerletmek istiyor

AA

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Avrupa'nın savunma sanayisini güçlendirmeyi istediklerini ve kendisinin de Türk şirketlerine ziyarette bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesi inanılmaz. Gelecekte iş birliğimizi geliştirmek için savunma sanayisinin sağlam bir zemin olacağına inanıyorum." dedi.

Lang, Türkiye'nin Polonya için eski bir dost, sağlam bir ortak ve güvenilir bir müttefik olduğunu söyledi.

"TİCARET HACMİMİZİ 15 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ekonomi, kültür ve güvenlik dahil hemen her alanda Türkiye ile mükemmel ilişkileri olduğunu vurgulayan Lang şöyle konuştu:

İş birliğimiz gerçekten çok çok iyi. Her iki ülke de NATO üyesi. NATO çerçevesinde Türkiye'de İncirlik'te konuşlanmış Polonyalı askerlerimiz var. Polonya'da da Türk askeri varlığı mevcut.



Bu, iş birliği seviyesinin gerçekten yüksek olduğunu gösteriyor. Ticaretimiz de gerçekten çok iyi. Şu anda 12 milyar dolar olan ticaret hacmimizi yakında 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Ticareti tüm sektörlerde geliştirmek istediklerine işaret eden Lang, Türkiye'nin makine ve otomotivin yanı sıra niş alanlardaki potansiyeline dikkati çekti.

"GÜVENLİ AVRUPA SLOGANIYLA YOLA ÇIKTIK"

Maciej Przemyslaw Lang, Polonya'nın halihazırda 'AB Dönem Başkanlığı'nı yürüttüğünü anımsatarak, burada 'güvenliği' öncelikleri arasına aldıklarını bildirdi.

'Güvenlik Avrupa' sloganıyla yola çıktıklarını belirten Lang şu ifadeleri kullandı:

Her şeyden önce yanı başımızda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Siber güvenlik, gıda ve sağlık güvenliği dahil olmak üzere birçok alanda da zorluklar karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle esas olarak güvenliğe odaklandık.

Lang, Avrupa'nın savunma sanayisinin güçlendirilmesinin de yine bu dönemde öncelikleri arasında yer aldığını anlattı.

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ İLERLEMESİ İNANILMAZ"

Türk savunma sanayisine ilişkin de değerlendirmede bulunan Lang, şunları kaydetti:

Birkaç Türk savunma şirketini ziyaret ettim ve çok etkilendim. Gördüklerim gerçekten harikaydı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesi inanılmaz.



Bu yüzden, Polonya'daki uzmanlarımızdan duyduklarıma da bakarak, gelecekte işbirliğimizi geliştirmek için savunma sanayisinin sağlam bir zemin olacağına inanıyorum. Büyük bir ilgi, büyük bir potansiyel ve bence harika beklentiler var.

"BU KONUDA ÇOK HEVESLİYİZ"

Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecini hızlandırma çabalarına da değinen Lang şunları söyledi:

Elbette destekleyeceğiz ve sadece bu da değil, en başından beri Polonya, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini destekledi. Dolayısıyla Türkiye'yi Avrupa perspektifleri konusunda her açıdan çok destekleyiciyiz ve bu konuda çok hevesliyiz.

"İNSANLAR, ÜLKELER ARASINDAKİ YAŞAYAN KÖPRÜLERDİR"

Lang, yarın Türk basın mensuplarıyla birlikte Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştirecekleri bilgisini vererek, onların Polonya'yı görecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İnsanların, ülkeler arasında yaşayan köprüler olduğunu ifade eden Lang, şu değerlendirmede bulundu: