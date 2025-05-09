Polonya: Türkiye, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde arabulucu olabilir

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Türkiye, küresel diplomasideki vazgeçilmez rolünü sürdürüyor...

Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkes hala sağlanamamışken Türkiye'nin arabuluculuk rolü, yeniden uluslararası gündemde yerini buldu.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Varşova’da düzenlenen Gayri Resmi Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna savaşının geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

"ARABULUCULUK İÇİN BAŞKA ADAYLAR DA VAR"

Sikorski, ABD’nin barış müzakerelerinden çekilmesi durumunda arabulucu olarak Türkiye ya da Çin’in devreye girebileceğini söyledi.

Kyiv Independent'ta yer alan habere göre, ABD’nin Rusya ve Ukrayna arasındaki “arabuluculuk çabalarında” başarılı olmasını umduğunu söyleyen Bakan Sikorski, “Ancak eğer bu yol başarısız olursa, başka adaylar da var.” dedi.

“TÜRKİYE İLETİŞİM KANALLARINI SÜRDÜRÜYOR”

Bu adaylardan biri olarak Türkiye’ye işaret eden Polonyalı bakan, “İletişim kanallarını sürdüren Türkiye var. Sonra, her şeyden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i müzakere masasına getirecek ve taleplerini yumuşatacak araçlara sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti var.” değerlendirmesinde bulundu.

"MÜZAKERE MASASINDAN UZAKLAŞMAYA HAZIRIZ"

ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance, 8 Mayıs’ta Fox News haber kanalına yaptığı açıklamada, Rusya’nın savaşı bitirmek için ilerleme kaydettiğini görmezlerse müzakere masasından “uzaklaşmaya” hazır olduklarını belirtti.

TÜRKİYE'NİN MÜZAKERELERDEKİ ROLÜ

Türkiye, savaş başladıktan hemen sonra İstanbul da iki ülke arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmış, ardından Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na varılması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte öncülük etmişti.

Batılı ülkeleri Ukrayna’ya silah sağlayarak savaşı şiddetlendirmek ile eleştirilen Çin ise Ukrayna tarafından Rusya ordusuna silah sağlamakla da suçlanıyor.

TRUMP'TAN YAPTIRIM TEHDİDİ

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Başkan olarak Avrupalılar ile birlikte Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanmasına bağlıyım; kalıcı bir barış olacak.” dedi.

Trump, iki ülke arasındaki ateşkese uyulmasını umduğunu söyleyerek, “Eğer ateşkese saygı gösterilmezse ABD ve ortakları daha fazla yaptırım uygulayacak.” ifadelerini kullandı.